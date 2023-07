Ex-Rapidler Demir ist mit Galatasaray zurück in Wien

Demir ging im vergangenen September zu den Gelb-Roten. Eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro war er Galatasaray wert, gezahlt wird in fünf Raten. Nach seinem ersten Jahr fällt die Bilanz des Wieners mager aus: In nur sechs Pflichtspielen kam Demir zum Einsatz, in der Meisterschaft stand er in Summe keine 70 Minuten am Feld. Es ist nicht verwunderlich, dass spekuliert wird, dass Galatasaray Österreichs U21-Teamspieler verleihen könnte. Zuletzt wurden der FC Basel und Standard Lüttich als Interessenten kolportiert.