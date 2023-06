Ex-Rapidler Carsten Jancker kehrt mit DSV Leoben in die Bundesliga zurück

Wallern rückt in die Regionalliga nach

Auf einen Platz in der Regionalliga West verzichtet OÖ-Liga-Meister ASKÖ Oedt. Der Verein von Mäzen und Ex-Pasching-Chef Franz Grad wird wegen infrastruktureller Probleme nicht aufsteigen. Seit Anfang des Jahres ist dort der ehemalige Bundesliga-Trainer Gerald Baumgartner sportlicher Leiter. Am Freitag entschloss sich Oberösterreichs Vize-Meister Wallner in der dritthöchsten Liga zu spielen. Vor allem winkt eine Zusammenarbeit mit Bundesliga-Aufsteiger BW Linz, denn deren Amateurklub spielt in der sechsten Leistungsklasse.

Durch den Abstieg von Steyr und das Nachrücken von Wallern gibt es auch einen dritten Absteiger. Nach SAK Klagenfurt und Kalsdorf aus der Steiermark ist das Treibach aus Kärnten.