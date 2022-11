Marc Janko über die WM: Warum die Nummer 9 wieder in Mode ist

Der Trend der „falschen Neun“ ist möglicherweise vorbei, die richtige Neun wieder vermehrt gefragt. Das bedeutet aber nicht, dass jedes Team in der Startelf automatisch mit einem Torjäger agieren muss, man braucht ihn vielmehr im Kader, um eine taktische Variante mehr im Köcher zu haben. Das Toreschießen gehört zu seinen Kernkompetenzen. Ein klassischer Stürmer ist von jeher gewohnt, dass von ihm Tore verlangt werden, er hat, wenn man so will, einen Synapsenvorsprung, was den Abschluss betrifft.