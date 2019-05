Ex-DFB-Teamspieler Mesut Özil traf sich erneut mit Erdogan

Trotz aller Kritik setzt der einstige deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil seine Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan fort: Özil und Erdogan trafen sich am Samstag bei einem Abendessen zum Fastenbrechen während des Ramadan in Istanbul. Fernsehbilder zeigten einen lächelnden Özil mit seiner Verlobten Amine Gülse an der Seite des Staatschefs im Dolmabahce-Palast.