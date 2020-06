Ex-Chef der Rapid-Ultras nach Randalen verhaftet

Brisant ist jedenfalls, dass Oliver P. bereits Mitte Juni 2013 rechtskräftig zu 14 Monaten Haft verurteilt worden war. Er hatte laut Urteil vier Jahre zuvor Fan-Ausschreitungen am Wiener Westbahnhof dirigiert. Wie kam er dann zwei Monate später ins Rapidstadion?

„Gegen ihn besteht derzeit kein Stadionverbot“, erklärt Rapid-Sprecher Peter Klinglmüller. Die einzige Sanktion war bisher, dass P. aus einer Zukunfts-Arbeitsgruppe bei Rapid verwiesen wurde. Er soll offenbar in Fan-Kreisen erzählt haben, dass er hoffe, sein Urteil würde umgewandelt werden und er „nur“ eine Fußfessel bekommen. Kritik an der Polizei-Aktion kommt von Anwalt Werner Tomanek, der in mehreren Prozessen Rapidfans vertreten hat: „Es ist nicht gerade deeskalierend, so eine Aktion wenige Tage vor dem Wiener Derby durchzuführen.“