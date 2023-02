Ex-Bundeskanzler Christian Kern wurde wieder Austria-Mitglied

Kern bekam zudem einen Einblick in die Arbeit der Verantwortlichen und lernte auch Neo-Trainer Michael Wimmer kennen. "War sehr beeindruckend. Wirklich coole, sympathische Truppe. Um die Zukunft mache ich mir keine Sorgen", schrieb er danach auf Social Media.

Laut den Wienern ist Kern damit das Austria-Mitglied Nummer 5.803. Dabei würde Kern nicht nur ein einfaches Mitglied in Violett abgeben, sondern käme mit seiner Fußball-Expertise und seinen Kontakten in die Wirtschaft wohl auch als Präsident durchaus in Frage.