Ex-Bayern-Star Robben: "Aufgeben kommt in meinem Wortschatz nicht vor"

Das Comeback des ehemaligen Bayern-München-Stars Arjen Robben in der niederländischen Fußball-Liga lässt auch im Februar weiter auf sich warten. Im März werde entschieden, ob eine Rückkehr überhaupt realistisch sei, erklärte Robben am Freitag in einem Interview auf der Website seines FC Groningen. "Das muss man reiflich überlegen, aber Aufgeben kommt in meinem Wortschatz nicht vor", erklärte der 37-Jährige.