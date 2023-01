Ex-Austrianer Holzhauser wechselt zu Traditionsklub 1860 München

Raphael Holzhauser setzt seine Karriere in der 3. deutschen Liga fort. Der 29-jährige Offensivspieler wechselte am Mittwoch vom belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven leihweise bis Sommer zu 1860 München. Der zweifache ÖFB-Teamspieler soll seinen Beitrag dazu leisten, dass die "Löwen" doch noch den Sprung in die 2. Liga schaffen. Nach 17 Runden sind sie zwar nur Sechster, aber noch voll im Aufstiegsrennen, nur Tabellenführer SV Elversberg ist schon etwas enteilt.