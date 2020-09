Die reichsten Fußballer: Wie Messi und Co. ihre Millionen verdienen

Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Barcelona-Superstar Lionel Messi mit einem Jahressalär von 126 Millionen Dollar (106,10 Millionen Euro) auch dieses Jahr der Bestverdiener unter den Fußballstars. Wieder landete er vor Cristiano Ronaldo.

Schon zum Jahreswechsel, als Forbes die Bestverdiener des Sports errechnete, lagen die beiden und Neymar auf den Plätzen eins bis drei. Nr. 4 war eine Überraschung: Den Mexikaner Saúl Álvarez (Kampfname Canelo) kennen wohl nur eingefleischte Box-Fans. Dem 30-Jährigen kann es egal sein, laut Forbes hat er 2019 knapp 80 Millionen Euro verdient.

Lionel Messi hat es laut Forbes auch als erst vierter Sportler in den exklusiven Klub der Milliardäre geschafft. Vor ihm häuften nur US-Golf-Superstar Tiger Woods, der frühere US-Box-Profi Floyd Mayweather und Messis Fußball-Rivale Cristiano Ronaldo in ihrer aktiven Zeiten einen derartigen Reichtum an.

Auch Basketball-Legende Michael Jordan hat es zum Milliardär gebracht – nach seiner aktiven Zeit durch einen Mega-Deal mit Nike und dem Kauf der Charlotte Hornets. Alleine von Nike soll der 57-Jährige pro Jahr ein Fixum von 109 Millionen Euro erhalten. Das NBA-Team aus Charlotte ist laut Schätzungen 1,5 Milliarden Dollar wert, Jordan hatte es 2010 für 175 Millionen Dollar gekauft.

Der KURIER listet die Top 10 der Fußballer auf und erklärt, womit die Stars ihre Millionen verdienen: