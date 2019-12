Europacup: Millionenregen für Salzburg und Rapid

Es hat länger gedauert als vergangenes Jahr als die UEFA die Abrechnung der vorangegangenen Europacup-Saison schon Mitte Oktober 2018 veröffentlicht hatte. In diesem Jahr ließ sich der Veranstalter der Champions League (CL) und Europa League (EL) bis fast Weihnachten Zeit. Am Donnerstag wurden alle Zahlen der Saison 2018/’19 nun aber doch veröffentlicht.

In den beiden Bewerben sowie dem UEFA-Supercup wurden insgesamt etwas mehr als 2,5 Milliarden Euro an die 80 teilnehmenden Klubs (32 in der CL, 48 in der EL) ausgeschüttet. Topverdiener war nicht der CL-Sieger FC Liverpool, sondern der FC Barcelona. Die Katalanen, die im Semifinale am späteren Sieger gescheitert waren, kassierten von der UEFA insgesamt 117,730.00 Mio. Euro. Neben dem Startgeld (14,5 Mio. €) gab es noch 34,348 Mio. aus dem neuen Koeffiziententopf, 22,915 Mio. aus dem Market Pool und rund 45,967 Mio. für die sportlichen Erfolge.