Europacup live: So steht es bei Austria gegen Hapoel Beer Sheva

Sturm - Midtjylland, Anpfiff um 21 Uhr

Schon der Auftakt ist richtungsweisend. Sturm Graz startet am Donnerstag (21.00 Uhr/live ServusTV, Sky) mit dem so wichtigen Heimspiel gegen den dĂ€nischen Fußball-Vizemeister Midtjylland in die Europa League. „Wir mĂŒssen gut starten, um ein gehöriges Wörtchen in der Gruppe mitzureden“, forderte KapitĂ€n Stefan HierlĂ€nder vor den Auftritten in der unangenehmen Gruppe F mit Lazio Rom und Feyenoord Rotterdam. FĂŒr Christian Ilzer ist Sturm auch am Donnerstag „klarer Außenseiter“.