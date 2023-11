Sturm hofft auf einen Aufwärtstrend, der LASK auf die Liga-Performance

Turbulent ging es zuletzt in Graz zu. Da galt es in erster Linie das Skandalspiel im Cup zwischen Sturm Graz und dem GAK noch aufzuarbeiten, bei dem es zahlreiche verletzte Fans gab. Was das Sportliche betrifft, reisten die Steirer nicht zwingend mit breiter Brust zum 4. Gruppenspiel der Europa League zu Atalanta Bergamo Donnerstag (21.00 Uhr/live ServusTV, Sky), immerhin gab es zuletzt die ersten beiden Liga-Niederlagen.