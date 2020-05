Zwei Mal blieb Salzburgs Weste weiß

Salzburg gehört zu den Stammgästen in der Europa League. In dieser Saison ist Österreichs Meister bereits zum fünften Mal in der Gruppenphase dabei. Nur PSV Eindhoven hat noch öfters teilgenommen, die Niederländer waren bei allen sechs Auflagen des UEFA-Cup-Nachfolgebewerbs dabei.

Der KURIER wirft einen Blick zurück auf die ersten vier Gruppen-Auftaktspiele der Salzburger:

2009 Nach drei vergeblichen Versuchen kam Salzburg unter Trainer Huub Stevens erstmals in der Ära Red Bull in eine Gruppenphase. Schon der Auftakt bei Lazio Rom war verheißungsvoll. In Olympiastadion nützten Schiemer und Janko zwei katastrophale Fehler der überlegenen Römer in der Schlussphase eiskalt aus und machten aus einem 0:1 ein 2:1. Dank der überragenden Gustafsson und Tchoyi wurde Salzburg schließlich ohne Punkteverlust Gruppensieger, ließ Villarreal, Lazio und Lewski Sofia hinter sich.

2010 Im zweiten Jahr unter Stevens lief es weit weniger gut. Schon im Auftaktspiel gegen Manchester City waren die Salzburger chancenlos. Der Spanier David Silva und der Brasilianer Jo trafen zum 2:0 für den späteren Gruppensieger. Salzburg machte in sechs Spielen nur zwei Punkte (beide gegen Juventus) und wurde abgeschlagen Gruppenletzter.

2011 Im dritten Versuch klappte es wieder mit dem Aufstieg, obwohl Salzburg im Auftaktspiel bei Paris St.-Germain chancenlos war und 1:3 verlor. Aber des Ehrentor, das Sekagya erst in 87. Minute erzielt hatte, sollte entscheidend sein. Die Salzburger gewannen daheim gegen PSG 2:0 und sicherten sich dankt der Auswärtstorregel vor den punktegleichen Parisern hinter dem späteren Finalisten Athletic Bilbao Platz zwei.

2013 Im vergangenen Jahr spielten die Salzburger zum zweiten Mal eine makellose Gruppenphase, gewannen gegen Elfsborg, Esbjerg und Standard Lüttich alle Spiele. Im Auftaktspiel war Schwedens damaliger Meister Elfsborg zu Gast. Vor nur 7900 Fans erzielte Soriano drei Treffer, Alan steuerte das erste Tor zum 4:0 bei. Im Frühjahr kam nach dem Ajax-Spektakel gegen Basel das Aus.

