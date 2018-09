Europa League: Zürichs Siegtorschütze landet im Stadiongraben

Kuriose Torjubel-Panne in der Europa League: Eigentlich lief für den FC Zürich bei AEK Larnaka gerade alles nach Plan: Benjamin Kololli hatte die Schweizer soeben per Elfmeter mit 1:0 in Führung und somit auf Kurs zum ersten EL-Auswärtssieg im zehnten Anlauf gebracht. Aber dann tauchte der Torschütze plötzlich ab... im wahrsten Sinne des Wortes.

Beim Jubel in Richtung der FCZ-Anhänger hechtete Kololli im Freudentaumel über eine Begrenzungsmauer - nicht ahnend, dass dahinter ein Graben lauerte. Nach dem kurzen Schreckmoment die Erleichterung: Der Kosovare hatte sich dabei nicht verletzt, seine Mannschaftskollegen halfen ihm rasch wieder aus dem Graben. Am Ende siegte Zürich dank Kolollis Treffer mit 1:0 - in Erinnerung wird aber vor allem der Torjubel bleiben...