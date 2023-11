Endstation für Sturm in der Europa League: Rakow siegt in Graz 1:0

Immer wieder wurde die Saison 2000/2001 in Graz erwähnt. Damals überwinterte Sturm das bisher letzte Mal im Europacup. Und dies gar noch eine Etage höher – in der Champions League.

Seit heute ist es fix: Nach der 0:1-Heimniederlage gegen den polnischen Meister Rakow haben die Grazer keine Chance mehr, in der Europa League zu bleiben. Auch der stürmische Wechsel in die Conference League ist nun in Gefahr: Vor dem Auswärtsspiel bei Sporting Lissabon steht Sturm in der Tordifferenz noch um ein Tor besser da als die Polen, der Atalanta empfangen. Im direkten Duell zwischen Sturm und Rakow gibt es nämlich keinen Sieger, die Elf von Trainer Ilzer siegte in Polen ebenfalls 1:0.

Rakow präsentierte sich in Graz vom Start weg wesentlich reifer und spielstärker als im Hinspiel. Crnac und Cebula fanden schon in den ersten 20 Minuten Möglichkeiten vor. Da auch Sturm auf einem holprigen Grün in Liebenau zu Chancen kam, entwickelte sich ein interessantes Match. Sarkaria vergab in seinem 100. Pflichtspiel für die Steirer Chancen, auch Schnegg fand einen guten Abschluss vor.

Nach der Pause fand Sturm eine Viertelstunde lang keinen Zugriff auf das Spiel, Goalie Scherpen hielt das 0:0 fest. Erst als die Grazer wieder besser wurden und Prass zwei dicke Möglichkeiten vorfand, trafen die Gäste aus einem der vielen Konterstöße. Der Deutsche John Yeboah bezwang Scherpen (81.). Sturm drängte noch, konnte aber nicht mehr entscheidend nachlegen.