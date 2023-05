Europa-League: Sieg für AS Roma, Juve-Ausgleich in 97. Minute

Der FC Sevilla hatte 96 Minuten lang bewiesen, weshalb er das Maß aller Dinge in der Europa League als Rekordsieger ist. Die Spanier führten im Halbfinal-Hinspiel in Turin gegen Juventus 1:0, doch die bis dahin enttäuschenden Italiener glichen in der 97. Minute aus.

Sevilla trat bei Juve forsch und mutig auf und ging nicht unverdient durch En-Nesyri aus einem feinen Konter in Führung. Kurz danach hatte Juventus Glück, dass Sevilla zwei weitere gute Möglichkeiten nicht verwerten konnte. Juventus blieb über weite Strecken harmlos, ehe Gatti doch noch zuschlug.

Im zweiten Halbfinale gab es dafür einen italienischen Sieg. AS Roma hatte gegen ebenbürtige Leverkusener mit 1:0 das bessere Ende für sich. Dabei starteten die Deutschen besser und hatten gleich zwei Topchancen, Roma musste sich erst ins Spiel hinein arbeiten. Nach der Pause gelang dem Roma-Eigengewächs Bove das Goldtor zum 1:0.