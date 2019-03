Europa League: Salzburg zittert vor dem Napoli-Spiel um Lainer

Es ist eine ungewohnte Situation für Salzburg in dieser Saison: In das Europa-League-Achtelfinale gegen Napoli geht Österreichs Meister als Außenseiter – eine Rolle, die vor einem Jahr in der Runde der letzten 16 gegen Dortmund mit Bravour gespielt wurde. Bei der Borussia feierten die Salzburger zunächst einen 2:1-Auswärtssieg. Mit einem 0:0-Heimremis wurde erstmals der Aufstieg in das Viertelfinale geschafft.

Aber schon vor dem Hinspiel am Donnerstag im in die Jahre gekommenen Stadio San Paolo wissen die Salzburger Spieler, dass die Italiener momentan ein ganz anderes Kaliber sind, als es die Deutschen 2018 waren. Munas Dabbur machte sich selbst ein Bild und schaute sich am Sonntag die TV-Übertragung des Serie-A-Hits gegen Juventus Turin an: „Wie Napoli gespielt hat, war schon beeindruckend. Sie verfügen in allen Mannschaftsbereichen über hohe Qualität und lassen sich auch von einem Rückstand nicht beirren. Mehr denn je werden von uns zwei Topleistungen notwendig sein, um gegen sie bestehen zu können“, meinte der Israeli trotz der 1:2-Niederlage.