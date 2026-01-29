Europa League: So schafft es Salzburg doch noch ins Play-off
Unverhofft kommt eben doch oft. Salzburg hat sich in der laufenden Ligaphase der Europa League nicht oft mit Ruhm bekleckert. Dennoch lebt vor dem letzten Spieltag noch die Chance auf einen Platz unter den Top 24 und somit ein Weiterkommen ins Play-off. Die Vorfreude aufs "Finale" in Birmingham gegen Aston Villa ist groß. "Da wartet noch einmal ein echter Kracher auf uns", weiß Innenverteidiger Joane Gadou. Ebenfalls klar ist, dass Salzburg einen Sieg benötigt - und jede Menge Schützenhilfe.
Los ging es für Salzburg in der Europa League mit einer starken Leistung gegen Porto. Die wurde aber nicht belohnt, die Portugiesen trafen spät zum Sieg. Beim 0:2 in Lyon war man chancenlos, dafür hatte man sich danach daheim gegen Ferencvaros etwas ausgerechnet. Und 2:3 verloren. Gegen die Go Ahead Eagles durfte gejubelt werden (2:0), der Auftritt in Bologna war weniger erfolgreich (1:4). Mit einem 0:1 in Freiburg ging es in die Winterpause, aus der man mit einem 3:1 gegen Basel startete. Macht bislang sechs Punkte und Platz 28.
"Jetzt haben wir zumindest die theoretische Möglichkeit, mit einem Erfolg beim Tabellenzweiten der Europa League und Tabellendritten der Premier League etwas zu erreichen. Aber wir wissen auch, dass wir auf Schützenhilfe angewiesen sind und es sein kann, dass neun Punkte nicht genug sein können“, sagte Trainer Thomas Letsch vor dem Abflug. Gadou fügte hinzu: "Für uns zählt nur, unsere beste Leistung abzurufen."
Der KURIER erklärt, was passieren muss, damit Salzburg aufsteigt.
Salzburg muss gewinnen, sonst scheidet man nach der Ligaphase aus. Zusätzlich müssen die Salzburger mindestens vier Teams in der Tabelle überholen. Also müssen von den sieben folgenden Szenarien mindestens vier eintreffen, damit Salzburg noch in die Top 24 rutscht - ein eigener Sieg bei Aston Villa vorausgesetzt.
- Lille darf gegen das schon fix fürs Achtelfinale qualifizierte Freiburg nicht punkten. Zusätzlich müsste Salzburg in Sachen Tordifferenz sechs Treffer gutmachen.
- Salzburg braucht Schützenhilfe von Sturm Graz: Die Steirer müssen Brann Bergen zu Hause schlagen, und das so hoch wie möglich. Die Norweger haben ein um drei Treffer besseres Torverhältnis.
- Die Young Boys Bern dürfen gegen den VfB Stuttgart keinen Punkt holen.
- Celtic Glasgow darf gegen das fix ausgeschiedene Utrecht nicht gewinnen.
- Ludogorets Razgrad darf gegen Nizza maximal einen Punkt holen. Die Franzosen sind bereits fix draußen.
- Feyenoord Rotterdam darf gegen Betis Sevilla keinen Sieg einfahren. Die Spanier kämpfen noch um einen Top-8-Platz. Gewinnt Feyenoord, muss jener von Salzburg gegen Aston Villa um zwei Tore höher ausfallen.
- Basel darf gegen Viktoria Pilsen nicht gewinnen. Falls doch, muss Salzburgs Erfolg in Birmingham um zwei Tore höher ausfallen.
Mit hohen Siegen könnten auch noch FCSB Bukarest (gegen Fenerbahce) und die Go Ahead Eagles (gegen Braga), die aktuell hinter Salzburg liegen, den Österreichern in Sachen Aufstieg noch gefährlich werden.
Kommentare