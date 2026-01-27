ÖFB vergibt das Cupfinale auch bis 2029 an Klagenfurt

Das ÖFB Cup Finale wird weitere drei Jahre im Wörthersee Stadion ausgetragen. Der ÖFB-Aufsichtsrat hat Klagenfurt, wo bereits dreizehn ÖFB Cup Endspiele stattgefunden haben, den Zuschlag als Finalstandort bis einschließlich 2029 erteilt. Das Endspiel der laufenden ÖFB Cup Saison 2025/26 war bereits im Rahmen der bestehenden Vereinbarung fix an Klagenfurt vergeben.

"Das Wörthersee Stadion bietet uns auch in den kommenden Jahren ideale Voraussetzungen für die Austragung des UNIQA ÖFB Cup Finales. Klagenfurt erfüllt seit Jahren sämtliche Anforderungen für ein Cup-Finale auf höchstem Niveau und garantiert weiterhin verlässliche Rahmenbedingungen. Zahlreiche Finalspiele haben gezeigt, dass das UNIQA ÖFB Cup Finale hier in einem stimmungsvollen und professionellen Umfeld stattfinden kann, das sich bei Vereinen und Fans gleichermaßen etabliert hat“, wird Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, in einer Aussendung zitiert.