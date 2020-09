Europa League: Rapids Tormann-Riese warnt den LASK vor Dunajska

Die Erwartungen in Linz sind groß. „Das sind Tests für die Gruppenphase“, hatte LASK-Vizepräsident Jürgen Werner nach dem Saisonende über die anstehenden Qualifikationsspiele für die Europa League gemeint. Trainer Dominik Thalhammer ist optimistisch, sagt vor seinem ersten Geisterheimspiel (20.30 Uhr, ORF 1 live) in der dritten Quali-Runde aber auch: „Dunajska Streda spielt mit hoher Intensität und hat viel Offensivkraft. Das wird eine große Herausforderung für uns.“

Perfekte Welle

Dunajska segelt gerade auf der perfekten Welle: In Runde 2 wurde 5:3 gegen Jablonec gewonnen, in der Liga gibt es in sieben Spielen ebenso viele Siege und bereits acht Punkte Vorsprung auf Meister Slovan Bratislava. Jan Novota ist einer, der weiß, wie das Kräfteverhältnis wirklich verteilt ist. Bis zum Saisonende als Tormanntrainer für die Talente bei seinem Stammverein Dunajska Streda tätig, wechselte der 36-jährige Zwei-Meter-Riese zum Verband und betreut nun die Torhüterinnen im slowakischen Frauen-Team.

„Dazu betreibe ich auch noch eine Torwartschule“, erzählt der einstige Liebling der Rapid-Fans, der zwischen 2011 und ’17 zur Kultfigur in Hütteldorf wurde.