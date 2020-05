Dragovic über die EM 2016: „Den Gegner komplett falsch analysiert"

Außerdem sprach Dragovic über ...

... seine Schulzeit: „Vier gewinnt war mein Motto. Ich war nicht der beste Schüler, so ehrlich muss ich sein.“

... sein Teamdebüt als 18-Jähriger 2009 in Belgrad gegen Serbien (0:1): „Wenn mich jemand fragt, was er schönste Tag in meinem Leben war, werde ich immer diese Antwort geben. Ich kann Didi Constantini nicht genug danken, dass er mir diese Chance gegeben hat.“

... seine Heimatstadt Wien: „Da fühle ich mich am wohlsten. Da bin ich geboren, das ist sozusagen meine Stadt, eine überragende Stadt und sicher unter den Top-3 in Europa. Ich werde auch nach meiner Karriere in Wien leben.“