Europa League: Rapid mit Außenseiterchance

Im Lokal gegenüber des Hanappi-Stadions herrschte eine Stimmung wie beim Schulausflug. Neben dem Mittagessen wurden während der ORFeins-Liveübertragung noch Anekdoten vom Kraftakt gegen PAOK ausgetauscht, die Müdigkeit vom 3:0 war vor dem Training von strahlenden Gesichtern überdeckt. Jubel kam auf, als die PAOK-Freunde von Partizan Belgrad in eine andere Gruppe gelost wurden – auf weitere Fan-Wickel hat in Hütteldorf niemand mehr Lust. Zum Auftakt wartet gegen Rosenborg am 20. September im Happel-Stadion ohnehin schon ein Geisterspiel. Außer die UEFA lässt sich noch von der friedlichen Atmosphäre beim 3:0 beeindrucken und in der zweiten Instanz Gnade walten.

Spätestens am 25. Oktober, beim zweiten Heimspiel gegen Leverkusen, werden die Rapid-Fans in den Prater pilgern – so wie Manager Werner Kuhn mit seinem Rad nach Mariazell. Den Tages-Ritt über 260 Kilometer hatte Kuhn für den Fall des Aufstiegs angekündigt.