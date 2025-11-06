Europa league live: So steht es bei Salzburg gegen Go Ahead Eagles
Für Red Bull Salzburg geht es am Donnerstag (18:45 Uhr/ live Sky) im vierten Ligaphasenspiel der Europa League um den ersten Punktgewinn. Die "Bullen" empfangen den niederländischen Cupsieger Go Ahead Eagles, der nach Siegen gegen Panathinaikos und Aston Villa bereits bei sechs Zählern hält.
"Für uns ist das eine harte Aufgabe, auf die wir uns aber sehr freuen und auf die wir heiß sind, weil wir unbedingt anschreiben wollen", erklärte Trainer Thomas Letsch.
Während die Eagles in der 36er-Europa-League-Tabelle Platz zwölf einnehmen, sind die Salzburger nur 34. Um es auch angesichts des anspruchsvollen Restprogramms gegen Bologna (a), Freiburg (a), Basel (h) und Aston Villa (a) am Ende unter die Top 24 zu schaffen, muss am Donnerstag wohl ein Sieg her.
