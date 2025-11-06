Salzburgs Gegner: Go Ahead Eagles und andere schräge Vögel

Nach drei Spielen steht Salzburg in der Europa League noch immer mit leeren Händen da. Das soll sich am Donnerstag ändern, wenn die Go Ahead Eagles in der Red-Bull-Arena zu Gast sind (18.45/live auf Sky). Der niederländische Cupsieger aus der 100.000-Einwohner-Stadt Deventer galt vor der Auslosung als einer der leichtesten Gegner im Bewerb. Nach zwei Siegen gegen Panathinaikos und Aston Villa darf man die Mannschaft von Trainer Melvin Boel aber keinesfalls unterschätzen.

Für die Go Ahead Eagles war der Cupsieg 2025 der erste Titel nach 92 Jahren, in den letzten Jahrzehnten war man öfter in der zweiten Liga als im Europacup. 1933 hatte man den letzten von vier Meistertiteln gewonnen – allerdings noch unter anderem Namen. Wie kam es überhaupt zu dem doch etwas ungewöhnlichen Namen? 1902 wurde der Verein als „Be quick“ gegründet, zu Deutsch „Sei schnell“. Kaum zu glauben, aber wahr: Den Namen gab es schon, und so musste man sich 1905 umbenennen. Unter Deventer Voetbalvereniging Go Ahead feierte man die größten Erfolge.

Ein Missverständnis Das „Go Ahead“ (deutsch: Vorwärts) kommt nicht etwa aus Steyr, sondern entstand der Legende nach aus einem Missverständnis. So soll es bei einem Spiel Kommunikationsprobleme mit dem Schiedsrichter gegeben haben, der Unparteiische soll daraufhin wiederholt „Go ahead“ gesagt haben, um den Spielern zu signalisieren, dass sie weitermachen sollten. Den Vereinsfunktionären gefiel der Ausdruck so gut, dass sie den Verein so benannten. Die Eagles kamen erst in den 1970er-Jahren dazu. Um die Profiabteilung zu kennzeichnen, fügte man das Wappentier der Stadt Deventer hinzu, das auch im Vereinswappen zu sehen ist. Somit waren die Adler endgültig geschlüpft. Die Heimspiele tragen die Go Ahead Eagles übrigens im Stadion De Adelaarshorst aus – also im Adlerhorst. Der bietet immerhin 10.400 Zuschauern Platz.