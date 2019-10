Europa League live: AS Roma geht beim WAC in Führung

Der Wolfsberger AC will wieder Jagd machen. Nach Borussia Mönchengladbach wartet auf die Kärntner in der Europa League mit der AS Roma der nächste Gegner mit Namen und Historie. Davon beeindrucken wollen sich die WAC-Akteure am Donnerstag-Abend nicht lassen. Im Ausweichquartier in Graz-Liebenau hoffen die Wolfsberger auf die nächste große Überraschung.