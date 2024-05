Die Serie geht weiter: Leverkusen nach 2:2 gegen Roma im Finale

Jetzt sind es schon 49 Spiele, die Leverkusen ohne Niederlage bestritt. Am Donnerstag stieg der deutsche Meister dank eines 2:2 gegen die AS Roma ins Finale der Europa League gegen Atalanta Bergamo auf. Dieses findet am 22. Mai in Dublin statt.

Roma ging durch zwei Elfmetertreffer von Paredes (43. und 66.) in Führung und hatte damit das Hinspiel-Ergebnis egalisiert.