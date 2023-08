Europa League: LASK-Aufstieg in Mostar ohne Glanz

Die Teilnahme an einer Gruppenphase war den Linzern bereits zuvor sicher gewesen. Nun steht fest: Der LASK spielt im kommenden Herbst in der Gruppenphase der Europa League, wo es ein wenig mehr Geld gibt als in der Conference League, aber vor allem bessere und attraktivere Gegner.

Um nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel weiterzukommen, genügte der Mannschaft von Trainer Thomas Sageder bei Zrinjski Mostar ein 1:1. Eine glanzvolle Vorstellung bekamen die LASK-Fans nicht zu sehen. Ihre Mannschaft musste sogar einem Rückstand nachlaufen gegen den Meister aus Bosnien und Herzegowina.