Der Fehltritt von Murat Yakin

Kein Wort der Entschuldigung dafür, dass die Salzburger bei den Eckbällen in der ersten halben Stunde einem Hagel aus Wurfgeschossen ausgesetzt waren. Kein Wort der Kritik am skandalösen Verhalten der Fans. Im Gegenteil: Yakin meinte, angesprochen auf einen möglichen Spielabbruch, der das Ausscheiden der Basler zur Folge gehabt hätte: „Das wäre schade gewesen für die Leistung, die wir in Hälfte zwei gezeigt haben. Es war knapp. Mehr kann man dazu nicht sagen.“

Den Schweizern kam die ungewöhnliche Unterbrechung in der 30. Minute sportlich entgegen. Denn bis dahin war man das klar unterlegene Team, hatte – weder bei Elf gegen Elf noch in Unterzahl nach dem Ausschluss des Tschechen Suchy – ein Rezept oder ein Konzept gegen das Offensivpressing der Salzburger, die aber auch mit Kritik leben müssen: Aus der Fülle an Chancen hätte einfach mehr herausschauen müssen als nur ein Tor.

Yakin nützte die ungewohnte Pause und vollzog eine taktische Umstellung, die fruchtete. „Es es war sicher so, dass wir unser System anpassen konnten und besser organisiert waren. Diese Pause hat gutgetan“, gab Kapitän Marco Streller zu.