Am Freitag wurde in Monaco die Auslosung für die Gruppenphase der Europa League vorgenommen. Damit kennen auch die beiden ÖFB-Vertreter Red Bull Salzburg und die Wiener Austria ihre Gegner.

Die Austria erwartet mit dem AC Milan ein Hammerlos. Zudem geht es in der Gruppenphase gegen HNK Rijeka und AEK Athen. Rijeka hatte in der Champions-League-Qualifikation die Salzburger eliminiert, war dann aber gegen Olympiakos Piräus im Play-off gescheitert. Zudem ist dort mit ÖFB-Legionär Alexander Gorgon ein Ex-Austrianer unter Vertrag.

Red Bull Salzburg bekommt es mit Olympique Marseille, Vitoria Guimaraes und Konyaspor zu tun.

Die Gruppenphase beginnt am 14. September, abgeschlossen wird sie am 7. Dezember. Die beiden Topteams jedes Pools ziehen in die K.o.-Phase ein, die im Februar 2018 mit dem Sechzehntelfinale startet. Das Finale geht am 16. Mai 2018 in Lyon über die Bühne.