EL: Auch ein Pausenrückstand konnte Salzburg nicht stoppen

Nach 20 Minuten ebbte der Druck der Salzburger etwas ab. Celtic konnte nun zumindest einigermaßen mitspielen. Österreichs Meister war aber immer Herr der Lage und kam mehrmals durch Minamino dem Ausgleich nahe, aber nicht mehr.

Kurz vor der Pause wäre der Spielverlauf fast völlig auf den Kopf gestellt worden: Erneut unterlief Ramalho ein Fehler, Walke konnte einen Schuss von Forrest abwehren, Edouard staubte ab, stand allerdings im Abseits.

Salzburg startete erstmals in dieser Saison mit einem Rückstand in die zweite Hälfte. Und hätte dieses Manko schon Sekunden nach Wiederanpfiff wettmachen können: Doch Dabbur scheiterte an Keeper Gordon.

In Minute 55 machte es der Israeli besser: Nach einer Wolf-Hereingabe war Dabbur zur Stelle und erzielte mit dem 1:1 das 100. Tor für Salzburg in der Europa League - eine Marke. Die Salzburger wollten aber mehr und bekamen mehr: Nach einem perfekten Ulmer-Stanglpass konnte Minamino den Ball über die Linie befördern - 2:1 (55 .).