Europa League: Alle Spiele

FC Salzburg - Liepajas Metalurgs 0:0

Hinspiel 4:1, Salzburg mit Gesamtscore von 4:1 weiter.



Austria Wien - Rudar Pljevlja (MNE) 2:0 (1:0)

Hinspiel 3:0, Austria mit Gesamtscore 5:0 weiter.



FC Fulham - Crusaders Belfast 4:0 (1:0)

Hinspiel 3:1, Fulham mit Gesamtscore 7:1 weiter.



RNK Split - NK Domzale (SLO) 3:1 (0:0)

Hinspiel 2:1, Split mit Gesamtscore 5:2 weiter.



Nacional Funchal (POR) - FH Hafnarfjördur (ISL) 2:0 (0:0)

Hinspiel 1:1, Funchal mit Gesamtscore 3:1 weiter.



St. Patrick's Athletic (IRL) - Schachtjor Karaganda (KAZ) 2:0 (1:0)

Hinspiel 1:2, St. Patricks Athletic mit Gesamtscore 3:2 weiter.



Dundee United - Slask Breslau 3:2 (3:1)

Hinspiel 0:1, Breslau mit Gesamtscore 3:3 dank Auswärtstorregel weiter.



Bohemians Dublin - Olimpija Ljubljana 1:1 (1:0)

Hinspiel 0:2, Ljubljana mit Gesamtscore 3:1 weiter.

Ljubljana trifft nun auf die Austria.



Bnei Jehuda Tel Aviv - UE Sant Julia (AND) 2:0 (1:0)

Hinspiel 2:0, Bnei Jehuda mit Gesamtscore von 4:0 weiter.



NK Varazdin - Iskra-Stali Ribnita (MDA) 3:1 (2:1)

Hinspiel 1:1, Varazdin mit Gesamtscore von 4:2 weiter.



Worskla Poltawa (UKR) - Glentoran Belfast 3:0 (2:0)

Hinspiel 2:0, Worskla mit Gesamtscore von 5:0 weiter.



FK Sarajevo - Örebro SK 2:0 (0:0)

Hinspiel 0:0, Sarajevo mit Gesamtscore von 2:0 weiter.



Tromsö IL - Paksi FC (HUN) 0:3 (0:0)

Hinspiel 1:1, Paksi mit Gesamtscore von 4:1 weiter.



FC Gagra (GEO) - Anorthosis Famagusta 2:0 (2:0)

Hinspiel 0:3, Anorthosis mit Gesamtscore von 3:2 weiter.



Spartak Trnava (SVK) - KF Tirana 3:1 (1:1)

Hinspiel 0:0, Trnava mit Gesamtscore von 3:1 weiter.



AEK Larnaca (CYP) - FC Floriana (MLT) 1:0 (1:0)

Hinspiel 8:0, Larnaca mit Gesamtscore von 9:0 weiter.



Dinamo Tiflis - Llanelli AFC (WAL) 5:0 (3:0)

Hinspiel 1:2, Dinamo mit Gesamtscore von 6:2 weiter.



FC Midtjylland (DAN) - The New Saints (WAL) 5:2 (3:0)

Hinspiel 3:1, Midtjylland mit Gesamtscore von 8:3 weiter.



Xäzär Länkäran (AZE) - Maccabi Tel Aviv 0:0

Hinspiel 1:3, Maccabi mit Gesamtscore von 3:1 weiter.



FK Ventspils (LET) - Schachtjor Soligorsk (BLR) 3:2 (0:1)

Hinspiel 1:0, Ventspils mit Gesamtscore von 4:2 weiter.



Levadia Tallinn - FC Differdingen (LUX) 0:1 (0:1)

Hinspiel 0:0, Differdingen mit Gesamtscore von 1:0 weiter.



IF Elfsborg (SWE) - Suduva Marijampole ( LTU) 3:0 (1:0)

Hinspiel 1:1, Elfsborg mit Gesamtscore von 4:1 weiter.



Sheriff Tiraspol - Zeljeznicar Sarajevo 0:0

Hinspiel 0:1, Zeljeznicar mit Gesamtscore von 1:0 weiter.



FK Karabach Agdam (AZE) - EB/Streymur (FRO) 0:0

Hinspiel 1:1, Karabach Agdam dank Auswärtstorregel weiter.



FC Honka Espoo (FIN) - BK Häcken (SWE) 0:2 (0:1)

Hinspiel 0:1, Häcken mit Gesamtscore von 3:0 weiter.



FK Aktobe (KAZ) - Kecskemeti TE (HUN) 0:0

Hinspiel 1:1, Aktobe dank Auswärtstorregel weiter.



Ertis Pawlodar (KAZ) - Olimpi Rustawi (GEO) 0:2 (0:1)

Hinspiel 1:1, Rustawi mit Gesamtscore von 3:1 weiter.



MIKA Aschtarak (ARM) - Vaalerenga Oslo 0:1 (0:0)

Hinspiel 0:1, Vaalerenga mit Gesamtscore von 2:0 weiter.



Vojvodina Novi Sad - FC Vaduz 1:3 (0:1)

Hinspiel 2:0, Vaduz bei 3:3 dank Auswärtstorregel weiter.

Bei Vaduz spielten Mario Kienzl und Mario Sara durch.



Gaz Metan Medias (ROM) - Kuopio PS (FIN) 2:0 (1:0)

Hinspiel 0:1, Gaz Metan mit Gesamtscore von 2:1 weiter.



Alesunds FK (NOR) - Ferencvaros Budapest 3:1 n.V. (2:1,0:1)

Hinspiel 1:2, Alesunds nach Verlängerung mit Gesamtscore 4:3 weiter.



Lokomotive Sofia - Metalurg Skopje 3:2 (0:1)

Hinspiel 0:0, Lokomotive Sofia mit Gesamtscore 3:2 weiter.



FC Thun - Vllaznia Shkoder (ALB) 2:1 (0:1)

Hinspiel 0:0, Thun mit Gesamtscore 2:1 weiter.



MSK Zilina (SVK) - KR Reykjavik 2:0 (1:0)

Hinspiel 0:3, KR Reykjavik mit Gesamtscore 3:2 weiter.



Gaziantepspor - FK Minsk 4:1 (1:0)

Hinspiel 1:1, Gaziantepspor mit Gesamtscore 5:2 weiter.

Pehlivan bei Gaziantepspor nicht im Kader.



ADO Den Haag - Tauras Taurage ( LTU) 2:0 (1:0)

Hinspiel 3:2, Den Haag mit Gesamtscore 5:2 weiter.



Rabotnicki Skopje - AC Juvenes/Dogana (SMR) 3:0 (1:0)

Hinspiel 1:0, Rabotnicki Skopje mit Gesamtscore 4:0 weiter.



KVC Westerlo (BEL) - TPS Turku 0:0

Hinspiel 1:0, Westerlo mit Gesamtscore 1:0 weiter.



Olympiakos Volos (GRE) - Rad Belgrad 1:1 (0:0)

Hinspiel 1:0, Olympiakos Volos mit Gesamtscore 2:1 weiter.



FK Jablonec (CZE) - Flamurtari Vlora (ALB) 5:1 (2:1)

Hinspiel 2:0, Jablonec mit Gesamtscore 7:1 weiter.