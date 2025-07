EM-Halbfinale: Die Weltfußballerin erlöste Spanien in der Verlängerung

Der Opa war da. Dabei hatte der 92-Jährige seiner Enkelin, der deutschen Torfrau Ann–Kathrin Berger, erst im EM-Finale vor Ort auf die Handschuhe schauen wollen. Doch Opa zeigte sich flexibel, warf seine Prinzipien kurzerhand über Bord und saß beim Halbfinale zwischen Deutschland und Spanien auf der Tribüne am Letzigrund zu Zürich.

Und er wurde Zeuge einer Premiere. Denn noch nie hatte Spanien gegen Deutschland im Frauenfußball gewinnen können. Diesmal war es so weit, Spanien setzte sich durch ein Tor von Bonmati in der 113. Minute in der Verlängerung durch und trifft im Endspiel am Sonntag in Basel auf England.