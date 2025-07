Englische Ekstase und italienische Tränen

Man könnte meinen, die Engländerinnen hätten einen Hang zum Dramatischen. Vielleicht haben sie auch einfach besonders große Freude am Sport und leisten bereitwillig Überstunden. Nachdem die Britinnen im Viertelfinale gegen Schweden eine späte Aufholjagd gebraucht hatten und sich erst im Elfmeterschießen durchsetzen konnten, nahmen sie sich auch im Semifinale gegen Italien wieder mehr als 120 Minuten Zeit, um den Finaleinzug zu fixieren. Mit Tränen im Gesicht mussten sich die Italienerinnen verabschieden, die das Team aus England zuvor schon an den Rande einer Niederlage gedrängt hatten.

Große Heldin der Lionesses ist die erst 19-Jährige Stürmerin Michelle Agyemang. Italien war in Minute 33 durch Barbara Bonansea in Führung gegangen und konnte diese bis in die Nachspielzeit der zweiten Hälfte halten – doch dann stach der Joker. Elf Minuten nach ihrer Einwechslung stand Agyemang im Strafraum goldrichtig und verwertete einen Nachschuss nach Parade der italienischen Torhüterin zum 1:1. Schon eine Runde zuvor war es Agyemang, die ihre Mannschaft mit einem späten Ausgleichstreffer in die Verlängerung rettete.