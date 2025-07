Frauen-EM: Spanien träumt von der Premiere

Eigentlich unglaublich, aber wahr: Die spanischen Fußball-Frauen waren noch nie in einem EM-Finale. Sie sind zwar amtierende Weltmeisterinnen, beim kontinentalen Turnier hat es aber noch nie fürs Endspiel gereicht. Das soll sich am Mittwoch ändern. Da gehen die Spanierinnen als große Favoritinnen ins Halbfinale gegen Deutschland (21 Uhr/live ORF 1).

Aber Vorsicht ist geboten. Die Deutschen sind nämlich so etwas wie die Angstgegnerinnen. Noch nie konnte Spanien gegen Deutschland gewinnen, von acht Duellen gewann die DFB-Auswahl fünf, drei gingen unentschieden aus. Kein Wunder also, dass sich die Spanierinnen im Vorfeld nicht allzu sehr mit der Statistik beschäftigen wollten. Vielmehr versprühten sie Zuversicht, die Premiere zu schaffen. „Es gibt immer ein erstes Mal. Unser Ziel ist, ins Finale zu kommen“, sagte Kapitänin Alexia Putellas, wie ihre Teamkollegin Aitana Bonmati zweifache Weltfußballerin.

Offensiv-Power

Auf die Frage nach den Mitteln, mit denen die Spanierinnen ihrer Favoritenrolle gerecht werden wollen, hatte Putellas eine logische Antwort parat. „Wir streben den Sieg mit denselben Tugenden an, die wir im bisherigen Verlauf des Turniers gezeigt haben.“

In ihren ersten vier Partien haben die Ibererinnen in der Offensive ausnahmslos überzeugt. Nach drei klaren Siegen in der Gruppenphase gegen Portugal (5:0), Belgien (6:2) und Italien (3:1) beendeten sie im Viertelfinale das „Sommermärchen“ der Schweizerinnen mit einem 2:0-Sieg. Insgesamt netzten sie 16 Mal. Deutschland brachte den Ball hingegen nur sechsmal im gegnerischen Tor unter.