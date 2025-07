Nach Rassismus-Vorfällen setzen die Engländerinnen ein Zeichen

Carter hatte zuvor öffentlich gemacht, dass sie seit Beginn der EM in der Schweiz vielfach rassistisch beleidigt worden sei. Es sei inakzeptabel, wegen des Aussehens oder der Herkunft angegriffen zu werden, teilte Carter mit. Um sich zu schützen, wolle sie sich aus den sozialen Medien zurückziehen.

Der englische Fußball-Verband kündigte an, mit der Polizei zu kooperieren, um die Verantwortlichen für derartige Hassverbrechen ausfindig zu machen. Infantino sagte dazu: „Wir bieten unsere Unterstützung bei allen weiteren erforderlichen Maßnahmen an und werden auch Daten weitergeben, damit geeignete Maßnahmen gegen die Täter ergriffen werden können.“

„Es ist offensichtlich, dass wir und der Fußball einen anderen Weg finden müssen, um gegen Rassismus vorzugehen“, hieß es in einer Teammitteilung. Vor dem Halbfinale gegen Italien am Dienstag (21.00 Uhr/live ORF 1) werden die Titelverteidigerinnen stehen bleiben. Das Team von Startrainerin Sarina Wiegman hoffe, sich auf das Sportliche und den Kampf um den Finaleinzug konzentrieren zu können, während die Behörden gegen Rassismus vorgehen. „All jene, die hinter diesem Online-Gift stehen, müssen zur Verantwortung gezogen werden“, hieß es in der Stellungnahme.