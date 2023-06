Euphorie in Linz: Blau-Weiß als Bundesligist ins neue Stadion

Personell wird sich bei den Blau-Weißen einiges verändern. Der im Juli 35-jährige Christoph Schößwendter wechselt vom Rasen in die Funktionärsebene und folgt dem nach St. Pölten abgewanderten Tino Wawra als Sportdirektor nach. "Ein sehr schönes Ende meiner Karriere", freute sich der Abwehr-Routinier nach der Meisterfeier. "Natürlich werden wir Verstärkungen im Kader brauchen, aber wichtig ist, dass wir den eingeschlagenen Weg nicht verlassen." Er selbst habe bereits am Montag und Dienstag wichtige Termine, "ich war schon jetzt von sieben in der Früh bis zehn Uhr am Abend neben dem Training am Arbeiten und so wird es weitergehen", erzählte Schösswendter.

Der derzeitige Kader sei laut Coach Scheiblehner im Kern bundesligatauglich, es müssten aber Verstärkungen in Bezug auf die Qualität sowie Kaderbreite kommen. Und Zweitliga-Torschützenkönig Ronivaldo sprach bereits das klare Ziel aus: "Wir wollen in der Bundesliga bleiben." Kapitän Michael Brandner sieht es ähnlich. "Wir haben von der Bundesliga geträumt und haben auch die Qualität, dass wir dort bestehen", sagte er.