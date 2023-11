Erstmals seit WM-Titel: Argentinien und Superstar Messi patzen

Kolumbien lag gegen das brasilianische Team von Interimstrainer Fernando Diniz bereits nach vier Minuten in RĂŒckstand. Gabriel Martinelli traf fĂŒr die GĂ€ste, die ohne Neymar antreten mussten. Der Superstar hatte sich beim vorangegangenen Quali-Spiel gegen Uruguay einen Kreuzband- und Meniskusriss im linken Knie zugezogen und wird monatelang fehlen.

Im zweiten Durchgang aber drehte Kolumbien auf und belohnte sich. In der 75. und 79. Minute traf DĂ­az jeweils per Kopf und fĂŒhrte seine Mannschaft in Barranquilla zum frenetisch gefeierten Sieg. Fernsehkameras zeigten den vor Freude weinenden und jubelnden Vater. "Ich danke Gott. Er macht das alles möglich. Wir haben immer schwere Momente erlebt, aber das Leben macht dich stark und tapfer. So ist der Fußball, und so ist das Leben", sagte der Matchwinner nach dem Abpfiff bewegt.

