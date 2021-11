Erstes Meisterschaftstor von Messi für Paris SG

Lionel Messi hat am Samstag seinen ersten Treffer in der französischen Fußball-Meisterschaft für Paris Saint-Germain erzielt. Beim 3:1-Heimsieg gegen Nantes traf der Argentinier kurz vor Schluss zum Endstand. In der Champions League war Messi zuvor schon drei Mal erfolgreich gewesen, nun klappte es auch im sechsten Match der Ligue 1. PSG führt vor den restlichen Spielen vorerst mit 13 Punkten Vorsprung.

PSG musste um den zwölften Sieg im 14. Spiel lange bangen, denn bis zur 82. Minute war es 1:1 gestanden. Die entscheidenden Tore erzielten die Pariser in Unterzahl, nachdem Torhüter Keylor Navas in der 65. Minute für eine harte Intervention außerhalb des Strafraums die Rote Karte gesehen hatte. Die PSG-Führung durch Kylian Mbappe (2.) hatte Randal Kolo Muani (76.) ausgeglichen. Dennis Appiah lenkte einen Messi-Schuss ins eigene Tor (81.), ehe Messi selbst einnetzte (87.).