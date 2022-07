Erster Titel seit 1966? Englands Frauen sollen das Trauma beenden

Die Bramall Lane in Sheffield - das älteste Stadion der Welt, in dem noch Profifußball gespielt wird - war mit seinen 28.900 Plätzen am Dienstag natürlich ausverkauft. Angesichts der Euphorie in England hätte man für das Halbfinale gegen Schweden wohl jedes Stadion gefüllt. Aber in Sheffield dürfte der seit der Männer-EM 2021 hierzulande ritualisierte Fangesang "Football’s coming home" eine ganz besondere Magie entfalten. Am zentralen Londoner Trafalgar Square richten die Stadtbehörden erstmals ein Public Viewing für ein Spiel der Fußballerinnen aus.