Mattersburg beurlaubt Trainer Baumgartner

Der schlechte Start des SV Mattersburg in die neue Bundesliga-Saison hat Konsequenzen. Man sehe sich aufgrund der zuletzt gezeigten sportlichen Leistungen dazu veranlasst, Trainer Gerald Baumgartner mit sofortiger Wirkung freizustellen, hieß es am Dienstag in einer Vereinsmitteilung.

Die Burgenländer hatten zuletzt beim 0:6-Heimdebakel gegen den WAC die dritte Niederlage en suite kassiert. Zuvor gab es eine Pleite bei Aufsteiger Hartberg und daheim gegen Meister Salzburg. Nur zum Auftakt hatten die Burgenländer in Altach gewonnen.