Neuer Wacker-Trainer kommt erst im Frühjahr

Vor etwas mehr als zwei Wochen trennte sich Bundesliga-Absteiger Wacker Innsbruck von Trainer Michael Streiter. Sportdirektor Florian Klausner übernahm zum dritten Mal interimistisch und wird die Doppelaufgabe bis zum Frühjahr ausfüllen.

"Wir wollen dem neuen Trainer einen ruhigen Start ermöglichen. Er soll die Zeit haben, die Mannschaft kennenzulernen und sie auf die zweite Saisonhälfte zu vorbereiten", sagt Klausner und merkt an, dass es ein langwieriger Prozess ist, in dem ein Trainerkandidat den Weg vom Erstgespräch bis zum Hearing vor dem Vorstand bewältigen muss. Deswegen will man sich in Innsbruck Zeit lassen.

Drei ernsthafte Kandidaten gibt es auf den Trainerposten: Klaus Schmidt von Austria Salzburg, sowie die vereinslosen Helgi Kolvidsson (früher Austria Lustenau) und Michael Wiesinger ( Nürnberg). Schmidt hätte wohl die besten Karten, wäre er nicht der Trainer des Erzrivalen. Bereits beim letzten Heimspiel waren im Stadion Tranparente gegen seine Verpflichtung zu sehen.

Doch, wenn sich drei streiten freut sich bekanntlich der Vierte. "Es hat sich erst gestern ein weiterer interessanter Kandidat gemeldet", verriet Klausner ohne Namen zu nennen.