Erste Liga: Party von Mattersburg verschoben

Der LASK war auch nach der Pause aktiver, doch Michorl servierte mit einem schweren Fehler den Ball Pink, der trocken zum Ausgleich einschoss (51.). Von da an trauten sich die Mattersburger auch offensiv mehr zu. Doleschal zirkelte eine Flanke genau auf den Kopf von Mahrer, zwölf Minuten vor Schluss wähnte sich die Mattersburg im Oberhaus. Doch einen Unachtsamkeit in der Nachspielzeit ermöglichte Templ den Ausgleich. Jetzt kann Mattersburg erst am Dienstag daheim gegen Lustenau den Aufstieg feiern.