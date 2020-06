LASK nicht mehr Erste-Liga-Leader

Nur fünf Minuten war die Frühjahrssaison der Ersten Liga alt, da kassierte Horn schon den ersten Gegentreffer. Schock? Keineswegs, die Waldviertler waren danach beim FAC die spielbestimmende Mannschaft und siegten auch in dieser Höhe verdient mit 5:2.

Heimkehrer Sahanek traf in der 35. Minute mit einem starken Schuss zum Ausgleich unter die Latte. Nach der Pause wurden die Gäste wirklich belohnt: Nach einem Foul von Mohr an Kröpfl gab es Elfer, den Casanova mit seinem dritten Saisontor verwandelte (49.). Zehn Minuten später traf Sittsam per Kopf, weitere drei Minuten danach Sahanek und wieder zwei Minuten später abermals Casanova. Die Floridsdorfer waren da längst in ihre Einzelteile zerfallen. Der Treffer von Neuzugang Pecirep war Ergebniskosmetik.

Für die Waldviertler, die nächsten Freitag in Hartberg (0:2 in Mattersburg) antreten müssen, waren es vor allem wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Eng wird es für Bundesliga-Absteiger Wacker Innsbruck. Die Tiroler unterlagen in Kapfenberg sang- und klanglos mit 0:3. Die Youngsters von Liefering siegten in Lustenau mit 4:2.

