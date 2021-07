Dober-Doppelpack und ein "Sockentor" im NÖ-Derby

Der SCR Altach hat seine Tabellenführung ausgebaut. Die Vorarlberger feierten einen verdienten 3:0-Heimerfolg gegen den TSV Hartberg und liegen nun vorerst sieben Punkte vor dem Kapfenberger SV voran. Die Obersteirer sind erst am Samstag vor eigenem Publikum gegen die Vienna im Einsatz.

Die Altacher waren in der Cashpoint-Arena vom Start weg tonangebend, taten sich aber schwer, den Defensivriegel der Hartberger zu knacken. Erst ein Geniestreich von Hannes Aigner leitete die Führung ein. Der Stürmer bediente Boris Prokopic mit der Ferse und der Ex-Rapidler konnte im Strafraum völlig frei stehend vollenden (28.). Weitere Highlights waren lange Zeit Mangelware, die Gäste konnten sich in der Offensive überhaupt nicht entscheidend in Szene setzen, die Altacher konnten es mit der Führung im Rücken etwas ruhiger angehen.

Erst in der letzten Viertelstunde machte die Truppe von Coach Damir Canadi den Sack zu. Martin Harrer zog an Hartberg-Goalie Lukas Waltl vorbei und traf ins leere Tor (75.). Nach Harrer-Freistoß erhöhte Aigner zudem per Kopf auf 3:0 (78.). Für den Liga-Toptorschützen war es bereits der elfte Saisontreffer. Die Altacher bauten somit ihre imposante Heimserie auf 20 Partien in Folge ohne Niederlage aus. Gegen die Hartberger haben sie schon seit zehn Partien nicht mehr verloren, dabei gleich neun Siege gefeiert. Auch das erste Saisonduell hatten sie mit 4:0 ohne Gegentreffer überstanden.