Die Mattersburger Talfahrt

Fast elf Jahre ist es her, dass der Name Mattersburg im Kreis der zehn besten Fußballmannschaften auftauchte. Die Truppe aus der nur 7000 Einwohner großen Kleinststadt im Burgenland bereicherte die Bundesliga. Ein mit mehr als 17.000 Fans ausverkauftes Pappelstadion gegen Rapid, Zuschauerschnitt im fünfstelligen Bereich, eine Mannschaft, die mit viel Herz sogar zwei Mal ins Cupfinale einzog und im Europacup spielte. So strafte man jene Lügen, die von "Dorfklub" oder von "Eintagsfliege" redeten.

Obmann Martin Pucher, der 1988 den Verein in der fünfthöchsten Leistungsstufe übernommen und 2003 in die höchste geführt hat, sagte schon in Erfolgszeiten: "Freuen wir uns, dass es so ist. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Mattersburg mit so einem kleinen Einzugsgebiet dauerhaft oben ist." Dass aus der Warnung Realität wurde, war ein Schock: Nach elf Saisonen musste Mattersburg 2013 nach einem dramatischen letzten Spieltag überraschend absteigen.

Mattersburg kam in der "Heute für Morgen Erste Liga" aber nicht richtig an. Am Freitag fiel die Mannschaft auf Rang neun, den Relegationsplatz, zurück. 29 Punkte nach 27 Runden – so schlecht war in den letzten zehn Jahren nur die Admira (2007 24 Punkte und Vorletzter). Die Admira schaffte damals als Zehnter sportlich den Klassenerhalt, bekam aber keine Lizenz. Umso mehr verwundert die derzeitige Talfahrt der Mattersburger. Denn der Verein ist zusammen mit Ried und Altach in den letzten zehn Jahren der wirtschaftlich gesundeste Verein, der absteigen musste. Fast neun Millionen Euro hat das Budget im Oberhaus betragen, rund 5,5 Millionen davon Gehaltskosten, fast eine Million fließt in die Akademie. Weil Pucher in den Spielerverträgen ordentliche Abschläge für den Fall eines Abstiegs festlegte, sank das Budget auf rund die Hälfte.