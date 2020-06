Altach und Mattersburg in der Favoritenrolle

Der Begriff „Heimvorteil“ wird auf der Hohen Warte ungewöhnlich interpretiert. „Unser Vorteil ist, dass wir wissen, wie schlecht der Platz ist“, sagt Vienna-Trainer Gerhard Fellner und zeigt auf die schüttere Rasenfläche vor der Tribüne. Vor allem im Strafraum machen sich braune Erdflecken breit, die weißen Football-Markierungen erinnern noch an das letzte Spiel der Vienna Vikings.

Gut, dass das erste Heimspiel in Döbling erst in einer Woche stattfindet. Den Ligaauftakt am Freitag bestreitet das Team des neuen Trainers Gerhard Fellner am Freitag in Hartberg (20.30 Uhr). „Das wird für uns schon ein wichtiger Gradmesser sein“, sagt der 43-jährige Salzburger, der seit sechs Jahren in Döbling arbeitet – zuerst als Spieler, danach drei Jahre als Co-Trainer an der Seite von Alfred Tatar. Am Freitag bestreitet Fellner sein erstes Ligaspiel als Chefcoach von Österreichs ältestem Fußball-Klub, der nach Verstößen gegen die Lizenzauflagen mit drei Minuspunkten in die Saison startet.

Vor der Premiere in der Steiermark spricht er über ...

... seine neue Aufgabe

„Ich habe nicht lange überlegen müssen. Fußball hat vorher schon mein Leben bestimmt, da hat sich nichts verändert.“

... den neuen Kader

„Zwölf Spieler haben gleich nach der letzten Saison wieder unterschrieben, das ist ein gutes Zeichen. Mit zehn Neuzugängen sind wir auf jeder Position doppelt besetzt. Es ist eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern.“

... den Abgang von Kapitän Jochen Fallmann

„Das schmerzt schon sehr. Er war nicht nur auf dem Platz ein Führungsspieler, sondern hat auch abseits davon die Mannschaft zusammengehalten. Ich denke, dass jemand erfahrener wie Thomas Mandl jetzt so eine Rolle einnehmen wird. “

... die Saisonziele

„Wir wollen den nächsten Schritt machen. In einem Jahr würde ich gerne eine Mannschaft sehen, die befreit Fußball spielt und am Platz alles gibt, so dass die Leute gern auf die Hohe Warte kommen und sich gut unterhalten fühlen.“

... seine Philosophie

„Pünktlichkeit und ein gewisses Auftreten sind mir wichtig. Es gibt zum Beispiel keine Handys beim Essen. Ab dem Anpfiff erwarte ich volle Konzentration. Jeder muss mitarbeiten. Das heißt überspitzt: Wir sind hier kein Magic-Life-Club, wo wir als Animateure vorgeben, was passiert.“

... den Auftaktgegner Hartberg

„Jeder weiß, was ihn erwartet, wenn er nach Hartberg fährt: fliegende Körper, Zweikämpfe, Gewurl. Da geht es Mann gegen Mann. Sie haben heuer eine sehr gute Mannschaft, vielleicht die beste in den letzten Jahren.“

... die schlechten Vorzeichen

„Wir wissen, dass wir mit drei Minuspunkten starten, das kann ich nur akzeptieren. Raunzen gilt nicht. Wir haben als einzige Mannschaft schon zwei Punkte aufgeholt (Anm. Strafreduktion). So gesehen haben wir bisher die erfolgreichste Saison gespielt.

... die Favoriten

„ Altach und Mattersburg. Der Rest kann überraschen, da nehme ich auch St. Pölten und Austria Lustenau mit dazu.“