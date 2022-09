Erst die Ruhephase der Wiener Austria weckte Lustenau auf

Doch irgendwann, und zwar in Minute 27, war es vorbei mit der violetten Freud’: Die Austria-Defensive legte eine Verschnaufpause ein, und Lukas Fridrikas konnte nach einem schönen Anderson-Pass zum Ausgleich einschießen. Die Gäste nahmen die Geschenke weiterhin an, nachdem Fridrikas die Stange getroffen hatte, erzielte der Brasilianer Anderson wieder nach einem schnellen Spiel den Führungstreffer (34.).

Austria-Trainer Schmid wollte mit Jukic die Offensive verstärken – und der 22-Jährige konnte dies nicht besser tun. Lustenau-Goalie Schierl konnte einen Schuss von Fitz nicht festhalten, Jukic stand famos und staubte ab (57.). In einer flotten, attraktiven Partie kamen beide Teams zu Chancen, Tabakovic vergab gegen seinen Ex-Klub wie Lustenaus Fridrikas, dessen Vater in Favoriten gekickt hatte. Am Ende dominierten die Wiener und hatten großes Pech: Zunächst wurde ein Schuss von Keles an die Latte abgelenkt, dann traf sie Fitz aus einem Freistoß.