Erst Celtic, dann Rapid: Die Prominenz zu Gast in Pinkafeld

Die neue Bundesliga-Saison ist bereits ausgelost, es fehlt noch der Cupbewerb. Am Freitag um 20 Uhr ist es soweit: Peter Stöger wird im Studio 44 die erste Runde des UNIQA-ÖFB-Cups ziehen, ORF Sport+ überträgt live.

Insgesamt treten von 19. bis 21. Juli 64 Teams an. Einer der größten Außenseiter ist Pinkafeld: Durch den Cupsieg im Burgenland schaffte es der Siebente der Landesliga in den Hauptbewerb. Geholfen hat dabei ein Mann, der extrem jung schon in der Bundesliga trainieren durfte: Alexander Diridl wurde als 22-Jähriger von Ernst Baumeister für die Admira als Co-Trainer ausgewählt. Als Baumeister die Südstädter im vergangenen Herbst verlassen musste, war auch für Diridl das Abenteuer vorbei.

Die Begeisterung für den Heimatverein ist freilich geblieben: Der Pinkafelder (dessen jüngere Brüder in der Kampfmannschaft spielen) hilft als Nachwuchstrainer und Teil der sportlichen Leitung.

Am Mittwochabend gab es prominenten Besuch: Celtic Glasgow nutzte das Trainingslager für einen Vergleich mit dem Viertligisten und musste in Hälfte eins sogar einem Rückstand nachlaufen. Am Ende siegte der schottische Meister mit 6:1.