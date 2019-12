Er ist wieder da: Ibrahimovic soll den AC Milan wachküssen

„Ich kehre zu einem Klub zurück, den ich im höchsten Maße respektiere, und in die Stadt Mailand, die ich liebe“, ließ Ibrahimovic mitteilen. Er unterschrieb laut Klub-Mitteilung einen Vertrag über sechs Monate bis zum Saisonende mit der Option auf ein weiters Jahr. Ibrahimovic werde am 2. Januar in Mailand sein und sich den obligatorischen medizinischen Tests unterziehen. Milan startet am 6. Januar mit dem Spiel gegen Sampdoria Genua aus der kurzen Winterpause.