Entwarnung bei Schalke - Corona-Fälle wohl falsch-positiv

Der deutsche Bundesligist Schalke 04 hat nach zwei positiven Corona-Tests vorläufig Entwarnung gegeben. Eine weitere Testung habe am Dienstag "ausschließlich negative Befunde" ergeben, teilte der Verein am Abend mit. Dies betreffe auch den Spieler und das Mitglied des Funktionsteams, die am Montag zunächst positiv auf Covid-19 getestet worden waren.

"Damit ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich bei der ersten Testreihe um falsch-positive Tests handelt", hieß es in der Mitteilung des bereits als Absteiger feststehenden Vereins. Der Mannschaftsarzt Patrick Ingelfinger werde am Mittwoch mit dem Gesundheitsamt Gelsenkirchen "das weitere Vorgehen unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes" besprechen. Wann die Mannschaft mit den Österreichern Alessandro Schöpf und Michael Langer wieder trainieren kann, war zunächst noch offen.